Переговори з Росією: Володимир Зеленський зробив заяву [ Редактировать ]
На цьому ж форумі президент повідомив, що переговорів із Росією не буде. Пізніше, під час зустрічі з громадськими активістами в АП, він пояснив - проведення референдуму про мирні перемовини з країною-агресором не має законодавчої ініціативи. І це спосіб з'ясувати думку суспільства.
За словами Зеленського, він прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.
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