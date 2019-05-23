На цьому ж форумі президент повідомив, що переговорів із Росією не буде. Пізніше, під час зустрічі з громадськими активістами в АП, він пояснив - проведення референдуму про мирні перемовини з країною-агресором не має законодавчої ініціативи. І це спосіб з'ясувати думку суспільства.

За словами Зеленського, він прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.