Кадрові зміни пообіцяв новопризначений начальник Генштабу Руслан Хомчак на своєму першому брифінгу. Він заявив, що сьогодні заслухає командувачів та їхніх заступників, після чого ухвалить відповідні рішення.

Зі свого боку, президент Зеленський висловив сподівання, що Хомчак осучаснить армію і запровадить західні стандарти замість пост-радянських.

"Я єдине можу сказати, що жодного кадрового рішення не буде прийнято емоційно чи в підходах: "той чи інший мені подобається, чи ні". Жодних особистих стосунків! Тільки оцінка результату діяльності, результату стану справ на тій ділянці, за яку вони відповідають і після того - прийняття рішення. Затягувань в прийнятті рішень не буде", - наголосив Руслан Хомчак, начальник Генштабу України.