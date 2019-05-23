Тіло Андрія Безбабченка правоохоронці виявили в покинутій будівлі в селі Вапнярка Лиманського району. У чоловіка були зв'язані руки та пробита голова. Його авто стояло неподалік.

Правоохоронці відкрили три кримінальні справи.

Нагадаємо, Безбабченко чотири роки очолював так звану тираспольську адміністрацію. У президентських перегонах 2016 року підтримував тодішнього главу Придністров'я Євгена Шевчука. Після його програшу Безбабченко втік із невизнаної республіки.