На Одещині вбили колишнього мера Тирасполя [ Редактировать ]
Тіло Андрія Безбабченка правоохоронці виявили в покинутій будівлі в селі Вапнярка Лиманського району. У чоловіка були зв'язані руки та пробита голова. Його авто стояло неподалік.
Правоохоронці відкрили три кримінальні справи.
Нагадаємо, Безбабченко чотири роки очолював так звану тираспольську адміністрацію. У президентських перегонах 2016 року підтримував тодішнього главу Придністров'я Євгена Шевчука. Після його програшу Безбабченко втік із невизнаної республіки.
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