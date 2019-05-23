Сенат Соединенных Штатов Америки предложил увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

В сообщении говорится, что Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления помощи по безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнование 2019 года.

Из указанной суммы 100 млн долларов должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений Закон о "бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и палатой представителей и подписания президентом США.

Кроме того, Вашингтон готов выделить Украине 2 млрд долл. на газ.