Українські військові заблукали і потрапили у полон: всі подробиці [ Редактировать ]
Жахлива новина з Донбасу! Цього тижня восьмеро наших військових потрапили у полон до бойовиків. Усі з 53 бригади. Там цю інформацію підтвердили сьогодні: сказали - бійці були тверезі, без зброї, їхали в машині по навігатору. Тож одна з версій: помилка в орієнтуванні. Однак подробиць цієї історії вкрай мало. Тож як сталося, що ворог захопив одночасно аж вісьмох українців? Розбирався Руслан Смещук.
Це найзагадковіша подія на фронті цього тижня. Трапилося все у середу, 22 травня. Восьмеро українських військових потрапили в полон на території так званої ДНР. Як і чому досвідчені офіцери опинилися на непідконтрольній землі? Поки що в цій історії більше запитань, аніж відповідей. З метою з'ясувати бодай щось, вирушаємо в околиці Маріуполя - поближче до місця, де все сталося.
Це траса Маріуполь-Донецьк під пунктом пропуску на непідконтрольну територію - Новотроїцьке. Ну власне ось пункт пропуску. В тому боці в нас знаходиться Волноваха, там непідконтрольний Докучаевськ.
Власне все сталося поблизу. З тієї інформації що наразі активно тиражується в соціальних мережах та не публічних пабліках, рано вранці вантажівка із військовими проїхала пункт пропуску і попрямувала в напрямку селища Березове.
Там вони проїхали блок пост по паролю, і вочевидь переплутавши напрямок поїхали в бік непідконтрольної території. В той час прикордонники які чергували поблизу намагалися привернути увагу водія, навіть відкрили вогонь в повітря. Але машина не зупинилася і невдовзі була захоплена під непідконтрольною Еленівкою.
У Штабі операції об'єднаних сил цю інформацію частково підтвердили. Повідомленням на своїй офіційній сторінці. Детальніших коментарів кореспондентам поки що - не дають
Хоча саме цей інцидент дуже масштабний. За час проведення Операції об'єднаних сил ще Жодного разу така кількість вояків (нагадаю, їх восьмеро) не потрапляла в полон одночасно.
"За рік проведення ООС з квітня 18 року, по 6 травня коли я очолював ООС- до рук бойовиків потрапили 8 воїнів, всі ці випадки трапилися внаслідок ведення бойових дій. ООС було полонено та притянуто до відповідальності 68 бойовиків", - говорить сергій Наєв, заступник начальника Генштабу, екс-командувач ООС.
Уже колишній командувач Операції об'єднаних сил Сергій Наєв не береться коментувати саме цей випадок. Бо надто мало інформації. Однак, спираючись на свій досвід, він певний: зараз бойовики будуть використовувати українських бійців у своїй пропаганді. Бо така вже звична практика ворога.
"Коли наші бійці попадаю в полон до ворога - використовуються всі важелі психологічного та фізичного впливу для отримання бажаного результату, для створення пропагандистської картинки", - говорить Сергій Наєв, заступник начальника Генштабу, екс-командувач ООС.
За ці два дні після взяття оборонців у полон - сепаратистські канали розгорнули справжню інформаційну кампанію з дискредитації Операції об'єднаних сил.
Поки що бойовики не показували полонених на відео. А це може означати, що їх психологічно не зламали.
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