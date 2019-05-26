На дороге возле села Ревное, Бориспольского района, неизвестные на автомобиле Volkswagen T5, с применением

проблесковых маячков красного и синего цвета, остановили Land Rover. Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свою машину. После чего скрылись в неизвестном направлении. Один из нападавших уехал на автомобиле заложника, передает "Информатор".

В Киеве и области правоохранители ввели в действие оперативный план "Перехват". В результате, уже через час, сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева автомобиль Volkswagen T5.

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Похитители, которые находились в салоне начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители сделали предупредительный выстрел и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника. Им оказался 53-летний предприниматель из Киева. Группу злоумышленников задержали. При себе у них было оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменная одежда.

Злоумышленниками оказались три жителя Днепропетровской области и житель Крыма. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания. По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоев и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства.

Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина убил товарища из-за спора, а также в Днепре грузовик протаранил легковушку.