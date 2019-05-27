Традиційно до дня народження Києва у столиці влаштували вже 27 "Марафон під Каштанами". Змагалися понад 15 тисяч дорослих і дітей. Основна мета благодійність. Усі гроші перекажуть Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Як усе відбувалося - бачив Богдан Вербицький.

Для участі в благодійному забігу кожен охочий мав зробити благодійний внесок 200 гривень. Однак перед початком змагань "марафон"малюків! Завдовжки 10 метрів.

"Мы учавствовали в первом забеге и выиграли".

Це перший марафон маленької Вероніки. Тато дівчинки зізнається, перемога в забігу - заслуга батьків.

"Просто мама у нас два напівмарафони пробігла за своє життя, я думаю, що це вже в нас така сімейна традиція. На генетическом уровне передается", - говорить Олексій, батько учасниці марафону під каштанами.

Бігли марафон і люди з інвалідністю. У них своя першість. Дмитро - справжня легенда "марафону мужніх". Чоловік долає дистанції в 42 кілометри.

"Тридцать таких марафонов я уже пробежал. И десять полумарофонов по 21 километру. Начинал, помню тридцатым - прибегал с первых самых. Постепенно, постепенно. Постоянные тренировки, постоянные. И желание, если есть желание тогда можна всего достичь", - запевняє Дмитро Васильцов, учасник "Марафону мужніх".

Чоловік зізнається, найскладніше тренування - це дорога на змагання.

"Мы едем на электричке. Там где вообще ничего не оборудовано, не сделано. Чисто это так, с помощью людей, на энтузиазме", - говорить Дмитро Васильцов, учасник "Марафону мужніх".

Участь у благодійному забігу беруть цілими колективами. Приміром, команда університету Шевченка.

"Це викладачі, студенти, співробітники. Діти викладачів, і вся наша команда. Це благодійний такий забіг, тому ми підтримуємо взагалі ідею цього забігу", - говорить Олена Вікулова, асистент кафедри менеджменту інноваційної та інформаційної діяльності економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

П'ятикілометрову дистанцію першим здолав Володимир. Результат приголомшує.

"П'ятнадцять, п'ятнадцять. Головне не змагання, а задоволення. Я дуже задоволений. Мої друзі біжать, партнери поряд. Я просто трошки швидше, вони доганяють, але дуже задоволений, що це благодійний пробіг", - говорить Володимир Захарчук, учасник "Марафону під Каштанами".

Загалом організаторам вдалося зібрати понад два мільйони гривень.