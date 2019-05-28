Агрессия России в Керченском проливе: в МИД Украины сделали заявление [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины будет добиваться смены статуса Керченского пролива, чтобы сделать его международным. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью радио "НВ".
Она отметила, что такой шаг позволит избавиться от спекуляций со стороны Российской Федерации, поскольку проливом в качестве транзитного пути пользуются корабли разных стран мира. При этом Зеркаль подчеркнула, что на данный момент Украине очень важно обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива.
"Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", - пояснила замглавы МИД.
Ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, принятую в 1982 году, Зеркаль отметила, что страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих пролив для транзита, не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.
Ранее суд разрешил задержать 15 российских военных по уголовному делу о захвате Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива.
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