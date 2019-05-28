Министерство иностранных дел Украины будет добиваться смены статуса Керченского пролива, чтобы сделать его международным. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью радио "НВ".

Она отметила, что такой шаг позволит избавиться от спекуляций со стороны Российской Федерации, поскольку проливом в качестве транзитного пути пользуются корабли разных стран мира. При этом Зеркаль подчеркнула, что на данный момент Украине очень важно обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива.

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"Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", - пояснила замглавы МИД.

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Ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, принятую в 1982 году, Зеркаль отметила, что страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих пролив для транзита, не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.

Ранее суд разрешил задержать 15 российских военных по уголовному делу о захвате Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива.