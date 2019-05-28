Тимошенко рассказала Зеленскому, как снизить тарифы в Украине [ Редактировать ]
Юлия Тимошенко считает, что снижение цены на газ для населения должно быть одной из главных приоритетов нового президента Украины. Об этом народный депутат заявила в эфире программы одного из телеканалов.
Тимошенко убеждена, что мировая рыночная конъюнктура и полномочия президента составляют сегодня все возможности для того, чтобы вдвое снизить цену на газ и на тепло для населения. При этом она подчеркнула, что именно Кабмин стоит за "этими необоснованными ценами".
В связи с этим, Тимошенко передала Владимиру Зеленскому проект указа, как накладывать вето, как останавливать эти постановления и возвращать цены на газ к обоснованным.
Второй пакет указов касается формирования НКРЭКУ. Тимошенко отметила, что по закону, именно глава государства своими указами может формировать НКРЭКУ - орган, который устанавливает тарифы.
Ранее сообщалось, что Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме. Кроме того, глава государства запустил программу "Социальный лифт".
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