29 мая 2019 года Заводской суд Запорожской области вынес оправдательный приговор по делу директора ЗТМК Владимира Сивака. После года досудебного следствия и более трех лет судебных слушаний суд оправдал Владимира Сивака из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщила пресс-служба ЗТМК.

«У нас не было никаких сомнений в победе. Дело было полностью сфабриковано, поэтому решение суда закономерно. Этим решением суд подтвердил, что выдвинутые антикоррупционными органами обвинения не имеют никакого правового основания и были попыткой НАБУ совершения политической расправы, – прокомментировал решение суда защитник Владимира Сивака Андрей Смирнов. – Мы понимаем, что решение суда не окончательное и прокуратура будет его обжаловать в апелляции, но мы уверены в невиновности Владимира Сивака и готовы это доказать в любом другом украинском или международном суде».

По словам Смирнова, кроме голословных заявлений руководителей антикоррупционных органов, у них не было никаких реальных доказательств вины директора ЗТМК.

«За год досудебного следствия и три года судебных слушаний антикоррупционные органы так и не предоставили суду никаких доказательств вины Сивака. Все без исключения свидетели и эксперты, которых сторона обвинения привлекла для дачи показаний против Сивака, опровергли выдвинутые обвинения и подтвердили правомерность действий директора предприятия, – добавил Андрей Смирнов. – Антикоррупционные органы понимали, что законным путем это дело выиграть невозможно, поэтому они неоднократно прибегали к различным провокациям, организуя заказные пиар-кампании с помощью псевдоэкспертов и недобросовестных журналистов. Такие методы не имеют ничего общего с законом, поэтому очевидно, что они провалились, и суд принял законное решение по делу».

Ранее Соломенский суд г. Киева своим решением от 21 мая 2019 также признал действия НАБУ о проведении обысков и изъятии вещей и документов в деле по ЗТМК незаконными. Обыски были проведены в офисах ряда юридических лиц, которые по мнению следствия были связаны с ЗТМК. По результатам судебного разбирательства суд обязал НАБУ вернуть изъятые в процессе обысков документы и технику из списка вещественных доказательств.

Решение Соломенского суда от 21 мая 2019 о незаконности действий НАБУ является уже шестым аналогичным решением по этому делу. Так, за два года досудебного следствия, которое продолжается с 2017 года, суд обязал НАБУ вернуть почти все изъятые вещи и документы