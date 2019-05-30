Поліція накрила канал постачання наркотиків в Україну [ Редактировать ]
Правоохоронні органи Франції, Польщі та України заблокували діяльність міжнародного наркоугруповання. До нього входило 11 зловмисників, які із Франції через Польщу постачали до України ліки із вмістом наркотика бупренорфін.
За рік ділки переправили в Україну 150 тисяч пігулок на понад 40 мільйонів гривень.
Затримання відбулися одразу у трьох країнах. Наразі всі зловмисники під вартою. Незабаром їх екстрадують до України.
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