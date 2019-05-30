Київську дитячу лікарню номер сім не чіпатимуть. Таке рішення ухвалили в КМДА після протестів батьків маленьких пацієнтів. Вони вийшли під стіни мерії через повідомлення на сайті міськадміністрації, що лікарню реорганізують, а нефрологічне відділення - закриють.

Люди кажуть: в Україні це єдиний заклад, де лікують дітей з рідкісними захворюваннями нирок. У мерії вирішили проект про реорганізацію відкликати. Нова робоча група спільно із громадськістю - мають знайти компромісне рішення.

"Даний проект рішення призупиняє погодження і створюється робоча група, яка буде напрацьовувати структуру закладу і штатні посади для того, щоб люди розуміли, що не планувалося і не планується жодних скорочень штатних одиниць чи відділів і що все буде працювати так як і працювало", - говорить Тетяна Єсик, начальник відділу правового забезпечення департаменту охорони здоров'я КМДА.