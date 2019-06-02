Свято для всієї родини. Під Одесою у селі Маринівка сьогодні відбувся фестиваль духовної та народної творчості "Покровське поле". Чи вдалося організаторам здивувати відвідувачів - дивіться далі.

На мальовничому березі Хаджибейського лиману кілька тисяч людей. Фестиваль "Покровське поле" проходить біля Свято-Покровського чоловічого монастиря. Свято організувала Одеська єпархія Української Православної Церкви з благословення Митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела.

"Сегодняшнее торжество даёт нам возможность заново осмыслить и пережить наше прошлое. Объединиться вокруг незыблемых христианских ценностей, таких как добро, любовь, милосердие, братство, духовная культура и красота", - Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел.

Більшість розваг для малюків. Тут і гончарна майстерня, і дитяча дзвіниця та кузня зі справжнім ковалем. Величезна кількість майстер-класів на будь-який смак, а ще перетягування каната та веселі конкурси. Поруч контактний зоопарк з тваринами.

"Ну, они очень милые, я прям не знаю, такое отношение, что прям хочется гладить, гладить, гладить и всё", - говорить Катерина Недяк, гостя фестивалю.

А на сцені малюків і їхніх батьків розважали артисти: хорові, музичні, танцювальні колективи. А яке дитяче свято без стрибків на батутах, солодкої вати, лимонаду та морозива? Маленьким глядачам такий формат фестивалю сподобався вмить.

"Очень нравится, потому что он такой разный. Разное и то, и то.Тут есть многое, что я ещё не видел", - говорить Володимир Орешко, гість фестивалю.

Великий внесок в організацію фестивалю зробив депутат Одеської облради від "Опозиційної платформи - За життя" Віталій Саутьонков. Політик та його благодійний фонд реалізують програми, спрямовані саме на такі соціальні ініціативи.

"Мы пытаемся защищать традиционные семейные ценности. В этом смысле, по своим задачам, по своим приоритетам, мы очень схожи со святой церковью. Поэтому мы пытаемся не только уделять этому время, но и культивировать и принимать участие в организации подобного рода фестивалей", - говорить Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Фестиваль підтримав і депутат Верховної Ради. Микола Скорик наголосив, що завдяки подібним сімейним заходам - церква об'єднує людей.

"Знаете, вот, несмотря на то, что мы сегодня находимся уже фактически в предвыборном процессе, вся страна занята выборами, но вот я себя считаю и многих других - вот мы члены команды Владыки Митрополита. Вне зависимости от того, к каким бы мы партиям не относились, какие бы у нас не были политические взгляды, мы за добро, за то, что делает Владыка Митрополит Агафангел в Одесской области. Это огромный труд огромного количества людей, которых он возглавил, объединил", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Кульмінацією видовищ у цей день стало авіа-шоу: пілоти на літаках виконували над лиманом складні трюки. А ще усіх гостей пригощали стравами польової кухні.