Кім Чен Ин з'явився на публіці разом зі своїм начебто репресованим першим заступником. Кім Йон Чхоль був головним відповідальним за переговори зі США, які минули не дуже вдало.

За даними південнокорейських газет, держслужбовця відправили на каторжні роботи в одну з північних провінцій, а дехто навіть повідомив про його страту. Однак інформаційне агенство Північної Кореї оприлюднило відео, на якому Йон Чхоль живий і здоровий, супроводжує північнокорейського вождя та його дружину на концерті.