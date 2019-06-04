Украинские политики начали реагировать на трагическую гибель 5-летнего Кирилла, который получил несовместимые с жизнью ранения в результате стрельбы полицейских Переяславе-Хмельницком.

Политики выражают слова скорби из-за трагической смерти ребенка.

Читайте также Глава полиции Киевской области подал в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что виновные в смерти мальчика из Переяслава-Хмельницкого должны быть жестко наказаны и никаких оправданий тут быть не может.

Так, музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что это катастрофа, когда за "гнилую правоохранительную систему" дети платят жизнью.

"Если мы как общество и как государство ничего с этим не сделаем - это приговор. Искренне сочувствую семье Тлявовых, которые сейчас оплакивают своего сыночка, внучка, братика Кирилла. Виновные должны быть наказаны, а подобные случаи исчезнуть раз и навсегда. Призываю всех объединиться и довести реформу правоохранительных органов до конца. У нас нет права поступить иначе", - написал он в Facebook.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заверил, что он подписал письмо на имя министра МВД с требованием снять с должности ответственного за трагедию руководителя райотдела полиции. Луценко также выразил искренние соболезнования родителям и родным ребенка.

Народный депутат Ирина Геращенко выразила свои надежды, что пьяные подонки получат максимальное наказание и добавила "Царство небесное маленьком Кириллу, очень тяжелая новость, невозможно такое осознать и читать. Искренние соболезнования семье".

Также в МВД отметили, что руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранены от исполнения служебных обязанностей. Принимаются решения об их дальнейшем пребывании в органах полиции.