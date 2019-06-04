Споглядати дивовижне життя морського дна на п'ятиметровій глибині щовечора можуть до 40 відвідувачів

Вечеря в компанії риб та водоростей. У Норвегії відкрився перший у Європі і найбільший у світі підводний ресторан. Чим унікальний і що подають у незвичайному закладі - знає Ольга Жидецька.

Бетонний монолітний корпус нового ресторану Under, що перекладається з англійської як "під", ніби сповзає в холодні води Північного моря. На думку творців, саме такий аскетичний дизайн якнайкраще вписується в суворі місцеві краєвиди. Не зашкодити природі і надати людям змогу ближче познайомитися з її красою - саме такою була ідея створення незвичайного закладу. Тому до проекту залучили морських біологів.

"Вечеря для наших гостей - це ціла пригода. Тут вони знайомляться з природою. Спостерігають за морською фауною - і вже не в акваріумі. Тут радше риби дивляться на нас як на мешканців акваріума", - говорить Тронд Рафосс, морський біолог.

Споглядати дивовижне життя морського дна на п'ятиметровій глибині щовечора можуть до 40 відвідувачів. Тутешня фауна не така барвиста, як у теплих морях, але не менш цікава. За товстим склом неквапливо пропливають медузи, тріска чи минтай. Іноді у вікно зазирають тюлені. Офіціанти охоче розкажуть гостям про кожну істоту.

"Наш ресторан тримається на трьох китах - гастрономії, архітектурі та морській біології. Саме вони, гармонійно поєднуючись, і вирізняють нас із-поміж інших закладів", - говорить Стіг Убостад, власник ресторану.

У меню два десятки страв. І всі з дарів Посейдона. Трави та спеції шеф-кухар сам дбайливо збирає на довколишніх луках.

"У нас є маленьке віконце поряд з кухнею. І щоразу, коли повз нього пропливає якась нова рибина, я починаю думати: цікаво, яка вона на смак?" - говорить Ніколай Елліцгаард, шефкухар.

Попри те, що вечеря на морському дні коштує недешево - 230 євро з особи, охочих відвідати підводний ресторан удосталь. Столики в ньому заброньовані на півроку вперед.