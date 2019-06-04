У Норвегії відкрили підводний ресторан [ Редактировать ]
Вечеря в компанії риб та водоростей. У Норвегії відкрився перший у Європі і найбільший у світі підводний ресторан. Чим унікальний і що подають у незвичайному закладі - знає Ольга Жидецька.
Бетонний монолітний корпус нового ресторану Under, що перекладається з англійської як "під", ніби сповзає в холодні води Північного моря. На думку творців, саме такий аскетичний дизайн якнайкраще вписується в суворі місцеві краєвиди. Не зашкодити природі і надати людям змогу ближче познайомитися з її красою - саме такою була ідея створення незвичайного закладу. Тому до проекту залучили морських біологів.
"Вечеря для наших гостей - це ціла пригода. Тут вони знайомляться з природою. Спостерігають за морською фауною - і вже не в акваріумі. Тут радше риби дивляться на нас як на мешканців акваріума", - говорить Тронд Рафосс, морський біолог.
Споглядати дивовижне життя морського дна на п'ятиметровій глибині щовечора можуть до 40 відвідувачів. Тутешня фауна не така барвиста, як у теплих морях, але не менш цікава. За товстим склом неквапливо пропливають медузи, тріска чи минтай. Іноді у вікно зазирають тюлені. Офіціанти охоче розкажуть гостям про кожну істоту.
"Наш ресторан тримається на трьох китах - гастрономії, архітектурі та морській біології. Саме вони, гармонійно поєднуючись, і вирізняють нас із-поміж інших закладів", - говорить Стіг Убостад, власник ресторану.
У меню два десятки страв. І всі з дарів Посейдона. Трави та спеції шеф-кухар сам дбайливо збирає на довколишніх луках.
"У нас є маленьке віконце поряд з кухнею. І щоразу, коли повз нього пропливає якась нова рибина, я починаю думати: цікаво, яка вона на смак?" - говорить Ніколай Елліцгаард, шефкухар.
Попри те, що вечеря на морському дні коштує недешево - 230 євро з особи, охочих відвідати підводний ресторан удосталь. Столики в ньому заброньовані на півроку вперед.
по теме
Клубника летом: польза и вред для женского здоровья
Вот уже и начинается самое ягодное время, на рынках уже можно увидеть в продаже всеми любимую клубнику. В Киеве цены варируются в пределах до 100 гривен.
Петров пост 2019: когда начинается
Петров пост посвящен святым апостолам Петру и Павлу
В Норвегии открыли первый в Европе подводный ресторан
На юге Норвегии открылся ресторан Under - первый в Европе ресторан, находящийся под водой
Как бросить курить: продукты, которые помогут избавиться от привычки
Ни для кого не секрет, что никотин вредит нашему организму. Однако для многих людей это не является причиной для отказа от него. Тем, кто все же решаются на этот шаг, приходится нелегко, так как отучить организм от воздействия никотина весьма сложно. Важную роль в этом вопросе играет и питание человека
Кому нельзя есть зелень
Зелень полезна для здоровья. Однако далеко не всем можно ее есть