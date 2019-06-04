На Донбасі за добу зафіксували 13 обстрілів [ Редактировать ]
13 разів бойовики атакували українські позиції на Сході попередньої доби. З протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок ворог цілив біля Кам'янки та Новоселівки Другої.
Великокаліберні міномети застосовував в районі Авдіївки, Попасної та Новозванівки. Втрат серед українських армійців немає. За даними розвідки, одного бойовика поранено.
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