За даними розвідки, одного бойовика поранено

13 разів бойовики атакували українські позиції на Сході попередньої доби. З протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок ворог цілив біля Кам'янки та Новоселівки Другої.

Великокаліберні міномети застосовував в районі Авдіївки, Попасної та Новозванівки. Втрат серед українських армійців немає. За даними розвідки, одного бойовика поранено.