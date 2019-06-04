"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает к созданию широкого оппозиционного фронта.

Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, 4 июня.

"Мы всегда выступали за создание единого оппозиционного фронта. Благодаря, в том числе, и нашим усилиям был сменен президент страны. Мы выступали против политики режима Порошенко, которая привела к тотальному обнищанию граждан и неконтролируемому разгулу национализма", - отметил он.

Юрий Бойко подчеркнул, что сегодня "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова к объединению со всеми политическими силами, которые разделяют её идеологические основы и принципы.

"Это мир в Донбассе, снижение драконовских тарифов, прекращение социального геноцида, поддержка граждан, урегулирования отношений с России. Если те или иные политические силы это поддерживают, то мы готовы рассматривать возможность партнерства с ними", - сказал оппозиционный политик.