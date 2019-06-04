"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает к созданию широкого оппозиционного фронта - Бойко [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает к созданию широкого оппозиционного фронта.
Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, 4 июня.
"Мы всегда выступали за создание единого оппозиционного фронта. Благодаря, в том числе, и нашим усилиям был сменен президент страны. Мы выступали против политики режима Порошенко, которая привела к тотальному обнищанию граждан и неконтролируемому разгулу национализма", - отметил он.
Юрий Бойко подчеркнул, что сегодня "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова к объединению со всеми политическими силами, которые разделяют её идеологические основы и принципы.
"Это мир в Донбассе, снижение драконовских тарифов, прекращение социального геноцида, поддержка граждан, урегулирования отношений с России. Если те или иные политические силы это поддерживают, то мы готовы рассматривать возможность партнерства с ними", - сказал оппозиционный политик.
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