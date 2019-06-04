Заборонити, так звані, притравні станції вимагають зооактивісти. Сьогодні в Україні є кілька десятків місць, де тренують мисливських псів, нацьковуючи їх на диких тварин. Зоозахисники кажуть - ті, хто бодай раз бачив, як там знущаються з ведмедів, борсуків та лисиць - надовго втрачають спокій.

Іванна Ілліна повернулася з мітингу.

"Україна проти притравних станцій . Україна - гуманна країна".

Підтримати законопроект про заборону притравних станцій в Україні під стіни Верховної Ради сьогодні прийшли десятки киян.

"Мы предлагаем дополнить статью 89 за жестокое обращение с животными частью, которая предусматривает ответственность за использование животных, которые из дикой природы. К сожалению, большинство животных, которые там содержаться - содержатся в ужасных условиях. Например, лисы содержатся в тесных металлических клетках, зимой у них там лапки примерзают к полу", - наголосила Анна, учасниця мітингу.

"Эти животные - у них нету права выбора, Во вторых, мало того, как сказали ребята, - медведь мог всю жизнь проработать в цирке, и после того как он свое отслужил - его отправляют "на пенсию", где он умирает такой мучительной смертью", - зазначила Катерина, учасниця мітингу.

Нині в Україні працює понад 40 таких станцій для тренування мисливських собак. Частина з них - нелегальні.

"Притравочні станції - це місце, де мисливських собак навчають вбивати, їх притравлюють на диких тварин. Диким тваринам, як правило, виривають ікла і кігті для того, аби вони не травмували дорогих мисливських собак. Собак спускають, вони рвуть тварину, потім тварину зашивають, підліковують - і це повторюється до тих пір, поки тварина не помирає", - розповідає Олександр Тодорчук, активіст.

Відповідний законопроект у Верховній Раді зареєстрували майже рік тому. Втім, депутати досі не проголосували за нього.

"Депутати нам постійно розказують про те що "вони, ми, йдемо до Європи, ми підтримуємо європейський курс", але такі речі - не гуманні, не цивілізовані. Україна - одна з небагатьох країн, поряд з Росією, Казахстаном, Білорусією, де ще використовують живих тварин в якості тренажерів", - наголосила Андріана Байло, автор законопроекту.

Після цькувань на притравних станціях, кажуть зоозахисники, реабілітувати тварин уже неможливо. Саме тому переконані: знущання з тварин потрібно заборонити законом.