США розширили санкції проти Куби [ Редактировать ]
США розширили санкції проти Куби. Нові обмеження спрямовані на зменшення доходів, які острівна держава отримує від туристичної галузі та фінансує свої військові операції.
Відтепер забороняються поїздки на Кубу за програмами освітнього обміну. Також не можна відвідувати острів пасажирським і круїзним кораблям, яхтам, приватним і корпоративним літакам.
В обґрунтуванні до посилення санкцій сказано: "Куба й далі дестабілізує Карибський регіон".
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