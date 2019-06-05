У Празі відбулася наймасовіша демонстрація з часів Оксамитової революції. 120 тисяч людей вийшли на вулицю з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша та міністра юстиції Марії Бенешової. Акції протесту проти цих політиків влаштовують щотижня з кінця квітня. Поштовхом стало призначення на посаду Бенешової. На думку протестувальників, вона допоможе прем'єру уникнути відповідальності за шахрайство з коштами ЄС.

"Давайте влаштуємо революцію та позбавимося від бабізму! З нас досить!", - говорить Дейвід Ондрацка, директор антикорупційної організації.

"Я не задоволена роботою містера Бабіша. Мені все це не подобається. Саме тому я тут", - говорить Лада Смейкал, житель Брно.

"Ми хочемо, щоб прем'єр пішов у відставку. Його звинувачують у шахрайстві", - говорить Вацлав Валасек, студент.

"Боронити правду - це правильно", - говорить Мілена, жителька Брно.