На позачергових виборах до Верховної Ради Одесу, зокрема, представлятиме Віктор Баранський. Так вирішили на народних зборах Київського району міста. Тут Баранський працює чотири роки як депутат Одеської облради від "Опозиційної платформи - За життя".

У політика є багато напрацювань: десятки тисяч людей отримали допомогу від його благодійного фонду та здобули підтримку депутата. На зустрічі опозиціонера підтримали ветерани та діти війни, чорнобильці, багатодітні сім'ї та представники багатьох громадських об’єднань. Віктор Баранський запевнив, що балотуватиметься у народні депутати. Вибори, нагадаю, заплановані на двадцять перше липня.

"Данное выдвижение я воспринимаю как большую ответственность перед людьми, которые приняли это решение, и я буду делать все для того, чтобы оправдать их ожидания реализовать те цели и задачи, которые они мне сегодня поставили. В случае, я надеюсь, победы, я думаю, что мы сможем сделать намного-намного больше и Киевский район станет образцовым районом не только города Одессы, а и Украины в целом", - говорить Віктор Бараннський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".