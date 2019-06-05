Як західні лідери відзначають річницю висадки військ у Нормандії під час Другої світової? Якого лиха наробив смерч у Німеччині? І де шукати щасливі цифри, щоб виграти в лотерею? Про це і не тільки - у нашому огляді.

Сімдесят п'яту річницю висадки союзних військ у Нормандії почали відзначати світові лідери. Церемонію вшанування провели в британському Портсмуті. Звідти 150-тисячна армія 5 червня 44-го рушила на інший берег Ла-Маншу і ступила на континент наступного ранку. На урочистості з нагоди пам'ятної дати прибули королева Єлизавета II, Дональд Трамп, очільники держав, які брали участь в операції, та німецька канцлерка Ангела Меркель. Водночас, власне у французькій Нормандії, три сотні парашутистів - відтворили історичну висадку десантників.

****

На заході Німеччини вирував потужний смерч. Вихор діаметром майже 100 метрів зафільмували очевидці. Найбільше лиха стихія наробила в містечку Бохольт, на кордоні з Нідерландами. Вітер понівечив з десяток автомобілів, позривав дахи з будинків, повалив дерева. Німецькі ЗМІ повідомили: одна людина отримала незначні ушкодження. Торнадо в країні трапляються рідко.

****

В американському штаті Коннектикут планер - невеликий літак без двигуна - врізався в будинок. У помешканні жінка з двома дітьми саме дивилися телевізор - вони не постраждали. Пілот зазнав незначних ушкоджень, його доправили в лікарню. За інформацією місцевих ЗМІ, пілот відчув проблеми з управлінням невдовзі після вильоту, тому пішов на аварійну посадку.

****

Дорожньо-транспортна пригода в Угорщині. Ваговоз розтрощив бетонну огорожу на мосту і завис у повітрі. Щоб підняти 6-тонну вантажівку, довелося пригнати три крани і перекрити дорогу. Водій відбувся легкими ушкодженнями, з кабіни його витягли пожежники. Найімовірніше, чоловік заснув за кермом. До того ж, напередодні в регіоні пройшов дощ і дорога була мокрою і слизькою.

****

У Варшаві екстремал підкорив 170-метрову будівлю. Відео, як відчайдух без страховки видирається на скляний фасад хмарочоса, зафільмувала польська журналістка. Вона також повідомила, що після завершення сходження, альпініста затримала поліція. Чоловікові інкримінуть порушення громадського порядку.

****

Крапка у справі Депардьє. Прокуратура Парижа закрила розслідування щодо 70-річного актора, якому закидали зґвалтування 22-річної дівчини. Не вдалося назбирати достатньо доказів, щоб висунути обвинувачення. Зі скаргою на зірку французького кіно до поліції торік у серпні звернулася молода акторка. Стверджувала, що Депардьє зґвалтував її у своєму маєтку в Парижі. Актор це заперечив.

****

44 мільйони доларів виграв у лотерею житель штату Північна Кароліна. Щасливі цифри він знайшов на звороті папірців із передбаченнями в печиві, яке купив для онуки. На виграш навіть не сподівався, і суми головного призу не знав. Тепер частину грошей хоче віддати на доброчинність дитячим лікарням і організаціям, які допомагають ветеранам.