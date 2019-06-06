Кому нельзя есть баклажаны [ Редактировать ]
Баклажаны содержат много питательных веществ, которые необходимы для человека. Однако, они могут приносить не только пользу, а иногда опасными для здоровья. Об этом пишет 24tv.ua.
В баклажанах содержатся волокна, которые трудно перевариваются, а также клетчатка. Поэтому диетологи не советуют есть баклажаны тем людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом: гастрит, язву желудка, панкреатит, колит или диарею.
Не стоит увлекаться баклажанами тем, кто страдает сахарным диабетом. Все потому, что эти овощи не содержат углеводов и калорий, а потому могут привести к гипогликемии (снижению уровня глюкозы в крови ниже 3,2-2 ммоль / л).
Если у вас есть проблемы с почками, то вам нужно отказаться от употребления баклажанов. Все из-за большого содержания оксалатов (соли и эфиры щавелевой кислоты). Которые могут обострить хронические заболевания.
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