Партія "Опозиційна платформа - За життя" іде на парламентські вибори.

Про це оголосили на з'їзді політсили, який відбувся сьогодні. Керівники "Опозиційної платформи" презентували передвиборчу програму.

"Мы принесем в страну мир, улучшим жизнь людей, мы восстановим стабильность. Сделаем все, что они хотят видеть в стране. Потому что мы знаем как это делать, в отличии от многих. И я убежден - что задав такой старт, как сегодня - мы достигнем успеха и вам не будет стыдно за то, что вы нас отправили в бой. Мы победим, мы вместе, с нами миллионы!", - наголосив Юрій Бойко, засновник партії "Опозиційна платформа - За життя".