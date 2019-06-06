Юрій Бойко оприлюднив передвиборчу програму партії "Опозиційна платформа - За життя" [ Редактировать ]
Партія "Опозиційна платформа - За життя" іде на парламентські вибори.
Про це оголосили на з'їзді політсили, який відбувся сьогодні. Керівники "Опозиційної платформи" презентували передвиборчу програму.
"Мы принесем в страну мир, улучшим жизнь людей, мы восстановим стабильность. Сделаем все, что они хотят видеть в стране. Потому что мы знаем как это делать, в отличии от многих. И я убежден - что задав такой старт, как сегодня - мы достигнем успеха и вам не будет стыдно за то, что вы нас отправили в бой. Мы победим, мы вместе, с нами миллионы!", - наголосив Юрій Бойко, засновник партії "Опозиційна платформа - За життя".
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