Прокуратура Польщі спростувала повідомлення російських ЗМІ про те, що Варшава визнала причиною Смоленської катастрофи помилку пілотів, - таку інформацію напередодні поширило агентство "ТАСС".

Минулого тижня польські слідчі оглянули уламки Ту-154, що зберігаються на військовому аеродромі під Смоленськом. Представники польської прокуратури наголосили, що провели слідчі дії, на основі яких неможливо робити висновки про вину пілотів.

Нагадаємо, літак польського президента Леха Качинського розбився 10 квітня 2010 року. На його облавку було близько 100 людей. Росія наполягає, що причиною катастрофи стали неправильні дії екіпажу за складних погодних умов. Натомість польське слідство знайшло сліди вибухівки на елементах фюзеляжу і продовжує розслідування.