Поздравления с Днем друзей 2019: в стихах, смс и картинках [ Редактировать ]
9 июля в Украине и во всем мире отмечается День друзей. Без поддержки товарища сложно прожить, каждому человеку нужен близкий по духу друг. Не забудьте поздравить своих близких друзей с этим замечательным днем и еще раз поблагодарить их за верную дружбу на протяжении многих лет.
***
Есть у каждого друзья,
Ведь без них никак нельзя.
И ни в счастье, ни в беде,
Без друзей нельзя нигде!
Поздравляем всех друзей,
С вами ярче жизнь, светлей,
Мы друзьям спасибо скажем,
Пусть же крепнет дружба наша!
***
С Днем друзей! Цените дружбу!
Благ любых вам - весь набор!
Счастье в танце пусть закружит,
Пусть не будет больше ссор.
Споры все и недомолвки
Пусть исчезнут навсегда.
От обиды нет ведь толку -
Миром правит доброта!
***
Поздравляю с Днем друзей. Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг, пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на пути твоей жизни.
***
Возможно, я не стану идеальным другом для тебя, но себе я никогда не смогу найти друга более идеального, чем ты. Ты сделал нашу дружбу великой! С Днем дружбы!
***
Прими, дружище, sms-ку
В знак нашей дружбы
Искренней мужской.
Нам ничего доказывать не нужно.
Уже давно мы доказали
Все с тобой!
***
День друзей - веселый праздник!
Веселись, мой друг-проказник!
Только мы с тобою знаем,
Как нам хорошо бывает,
Как друг другу помогаем -
От беды оберегаем!
***
Дружим, дружили и будем дружить!
Дружбой привыкли мы все дорожить!
Дружбы твоей ничего нет дороже,
Знаю, моей дорожишь дружбой тоже!
***
Я хотел бы "спасибо" сказать,
Что могу тебя другом назвать,
Мне сегодня всех денег ценней,
Поздравлять тебя с днем всех друзей!
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