9 июля в Украине и во всем мире отмечается День друзей. Без поддержки товарища сложно прожить, каждому человеку нужен близкий по духу друг. Не забудьте поздравить своих близких друзей с этим замечательным днем и еще раз поблагодарить их за верную дружбу на протяжении многих лет.

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***

Есть у каждого друзья,

Ведь без них никак нельзя.

И ни в счастье, ни в беде,

Без друзей нельзя нигде!



Поздравляем всех друзей,

С вами ярче жизнь, светлей,

Мы друзьям спасибо скажем,

Пусть же крепнет дружба наша!

***

С Днем друзей! Цените дружбу!

Благ любых вам - весь набор!

Счастье в танце пусть закружит,

Пусть не будет больше ссор.



Споры все и недомолвки

Пусть исчезнут навсегда.

От обиды нет ведь толку -

Миром правит доброта!

***

Поздравляю с Днем друзей. Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг, пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на пути твоей жизни.

***

Возможно, я не стану идеальным другом для тебя, но себе я никогда не смогу найти друга более идеального, чем ты. Ты сделал нашу дружбу великой! С Днем дружбы!

***

Прими, дружище, sms-ку

В знак нашей дружбы

Искренней мужской.

Нам ничего доказывать не нужно.

Уже давно мы доказали

Все с тобой!

***

День друзей - веселый праздник!

Веселись, мой друг-проказник!

Только мы с тобою знаем,

Как нам хорошо бывает,

Как друг другу помогаем -

От беды оберегаем! *** Дружим, дружили и будем дружить!

Дружбой привыкли мы все дорожить!

Дружбы твоей ничего нет дороже,

Знаю, моей дорожишь дружбой тоже! *** Я хотел бы "спасибо" сказать,

Что могу тебя другом назвать,

Мне сегодня всех денег ценней,

Поздравлять тебя с днем всех друзей!

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