З’їзд партії "Європейська Солідарність": Петро Порошенко очолив партійний список [ Редактировать ]
Партійний список політсили "Європейська Солідарність" очолив п'ятий президент України Петро Порошенко. Так вирішили на партійному з'їзді. Крім того, назвали прізвища інших кандидатів, які балотуватимуться до парламенту. Хто вони - про це у наступному матеріалі.
Політсила з європейською назвою обіцяє крокувати до Євросоюзу. Її лідер запевняє: до 2023 року цілком реально отримати план дій стосовно членства в НАТО.
"І ми збережемо створену нашими зусиллями армію.Захистимо і квоти на українські пісні і квоти на телебачення і децентралізацію і енергетичну незалежність нашої держави. Захистимо безвіз, захистимо все що ми зробили але цього точно не достатньо. Ми маємо рухати країну вперед тим напрямом, тією тропою, яку ми завдавали п'ять років", - говорить Петро Порошенко, лідер партії "Європейська Солідарність".
В команді - нові-старі обличчя: як запевняють, досвідчені та перспективні. Це спікер Верховної Ради Андрій Парубій, ,колишній голова Львіської облдержадімінстрації Олег Синютка, два відомих борця за права кримськотатарського народу - Мустафа Джемілев та заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Кажуть, список формували не лише за принципом професійності, а й по-європейські - за гендером. І тепер, це чи не єдина політсила, в топовій десятці якої три жінки - віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, громадський діяч Софія Федина та віцеспікер Ради цього скликання Ірина Геращенко. Вона каже, їх політсила - не проект під вибори.
"Тому що одноразові проекти, вони розпадаються, оптимісти у важкі моменти ховаються по кущам і стають дезертирами, а ркаїну на своїх плечах тягнуть реалісти та прагматики. І в цьому залі зібралися реалісти та прогматики, які і є справжніми оптимістами", - говорить Ірина Геращенко, віцеспікер Верховної Ради України.
Кілька годин вітань та обіцянок від кандидатів із першої десятки. На завершення, Порошенко запевняє - працюватимуть по усіх напрямах зовнішньої та внутрішньої політики.
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