О процветании электронной коммерции сегодня свидетельствует стремительное увеличение количества интернет-магазинов, а также рост числа людей, которые хотя бы раз в жизни совершали покупки в режиме онлайн. В некоторых странах мира с интернет-шопингом уже столкнулось от 80 до 94% населения.

Идея создать первый в мире полноценный интернет-магазин, который позволит покупать товары не выходя из дома и не отрываясь от повседневных дел, принадлежала Джеффу Безосу. И, надо признать, она оказалась весьма успешной, ведь речь идет про легендарный Amazon, который из виртуального магазинчика книг со временем превратился в транснациональную компанию.

Интересные факты про онлайн-магазины:

1. Первые интернет-магазины, как и детище Безоса, занимались продажами книг. Позже в сети появились торговые площадки, посвященные и другим товарам - например, одежде, бытовой технике, продуктам питания. Сегодня же в режиме онлайн можно приобрести абсолютно все - от умных гаджетов до сантехнического оборудования (например, в Украине товары для санузлов предлагает интернет магазин Domospa).

2. Аудитория интернет-магазинов постепенно растет, и речь идет не только про ее количественные характеристики. Так, статистические данные свидетельствуют о том, что еще 10 лет назад подавляющее большинство онлайн-покупателей принадлежало к возрастной категории от 18 до 25 лет. Сегодня же в возрастном преимуществе покупатели, возраст которых достигает от 18 до 30 лет.

3. Самым популярным способом оплаты в интернет-магазинах сегодня считается использование банковских карт. Однако некоторые пользователи еще не готовы всецело доверять виртуальной торговле, поэтому предпочитают рассчитываться наличными средствами непосредственно в момент получения заказанного товара.

4. За последние 2 года количество покупок, сделанных с помощью мобильного устройства выросло почти в три раза. Так, официальная статистика говорит о том, что сегодня смартфоны используются в процессе оформления каждой третьей покупки.

5. Если верить аналитикам, уже к началу следующего года общий финансовый оборот интернет-магазинов (речь идет про торговые площадки со всего мира) достигнет рекордной цифры (2 триллиона американских долларов).

6. Разумеется, на этом развитие электронной коммерции точно не остановиться, ведь в арсенале учредителей и владельцев виртуальных торговых сетей уже есть достаточно ярких идей, предназначенных для воплощения в реальность в ближайшее время.