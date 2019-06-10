Упали часы с руки: о чем говорит примета [ Редактировать ]
С часами в народе связано множество примет и суеверий. Одна из них говорит о том, что сулит, если ваши наручные часы упали с руки. О значениях такого знака пишет ladym.ru.
Обратите внимание, что чаще всего такой знак является предупреждением о том, что впереди вас ждут испытания и надо насторожиться.
Если часы падают с руки из-за того, что перетерся ремешок, то надо внимательно подумать, не тратите ли вы время впустую.
Хуже всего, если на часах, которые упасли с руки, лопается стекло. Это знак о неприятностях в любовных делах. Возможна измена супруга или полный разрыв с любимым человеком. Возможно, стоит отложить свадьбу и проверить еще раз чувства друг к другу. Если человек одинок, то происшествие с часами говорит о том, что вторую половинку придется искать очень долго и вполне возможно, что исход будет неблагоприятен.
Разбитое при падении стекло на часах может сулить также тяжелую болезнь или черную полосу в делах. Чтобы хоть как-то нейтрализовать негативные последствия этого, надо срочно обратиться к часовщику и заменить стекло. Желательно это сделать, не заходя домой.
Самая зловещая примета, которая связана с часами, предвещает смерть. Это не обязательно должна быть гибель владельца часов, это предупреждает о покойнике в доме.
Довольно часто упавшие с руки часы - всего лишь предупреждение. Владельцу следует сделать паузу и оглянуться вокруг.
Ранее мы писали о том, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.
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