В народе существует множество примет, связанных с церковью. Случается, что свеча в церкви падает. В народе есть свое толкование этому знаку. Об этом пишет ikona-i-molitva.info.

Во-первых, нужно понимать, что причиной такого действия могут быть разные события, не зависящие от самого человека и являющиеся случайными.

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Поэтому прежде, чем начинать переживать по данному поводу, нужно внимательно посмотреть, что же на самом деле произошло.

А причины могут быть следующие:

человек выронил из рук свечу потому, что его толкнули. Так сложилось, и на это не стоит обращать особое внимание;

свечка упала из-за элементарно неумения устанавливать ее. Это также нестрашно, просто в будущем не нужно спешить, а сначала легонько растопить основу - тогда она хорошо прикрепится и не будет стоять крепко.

Если же вы пришли поставить свечку за здоровье родных и близких, при этом хорошо ее укрепили и она упала, то тут нужно задуматься, ведь это может стать знаком их дальнейшего недомогания. Это далеко не вина человека, ставившего свечу, просто жизненный факт, не зависящий от него. В таком случае остается лишь часто молиться и просить Господа подарить здравие и благодать больному.

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Независимо от того, что стало причиной падения свечки в храме, есть одно церковное правило, которого в таких случаях придерживаются все верующие люди: саму свечу нужно поднять, перекреститься три раза, попросить у Бога прощения и снова зажечь ее. Это только тогда, если она не потухла сама. После поставить на прежнее место или же держать в руках - сделать так, как было до падения. Далее выполнить все то, что планировалось, и спокойно следовать домой.

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