Військові облаштовують передові позиції на Донбасі [ Редактировать ]
Проросійські бойовики цієї доби продовжили обстріли українських позицій на сході країни.
На Луганському напрямі противник ще вночі зі 120-міліметрових мінометів атакував оборонців Зайцевого. Як і напередодні, більшість ворожих обстрілів припала на ділянки Донецького напрямку.
Поблизу Пищевика окупанти вели вогонь із гранатомета, а в районі Водяного найманці здійснили 2 обстріли з використанням великокаліберних кулеметів. В українському війську - без втрат.
Неспокійно останніми днями і в районі Світлодарської дуги. Про нічні ворожі провокації та прифронтовий побут армійців - в репортажі Геннадія Вівденка.
На цих позиціях, ані миру, ані війни. Вдень - тиша. Вночі - знову починається стрілянина. Противник нашим воїнам покою не дає.
"Днем вылазили перекрывать блиндаж. Предупредили они стрелкотней. Слезли, хотя сами ходят, строятся, укрепляются. Ну, а мы - наблюдаем", - розповідає Роман, військовослужбовець ЗСУ.
Роман народився і виріс в Артемівську - тепер це Бахмут. Працював вантажником, а коли російські найманці напали на Україну - пішов на фронт. Рідний дім - за кілька кілометрів звідси.
Ворог веде вогонь, як тут кажуть, із цієї "зеленки" - лісосмуги в районі тимчасово окупованого Дебальцевого. Та не менше від окупантів бійцям дошкуляє спека. Утім рятуються від неї в добре обладнаних глибоких бліндажах.
"От наші апартаменти, тут відпочиваємо. Взагалі, супер", - показує Володимир, військовослужбовець ЗСУ.
Є у вояків і домашнє господарство, - міні-ферму облаштували просто за передовими окопами. Кролів називають сепарами, та їсти їх не збираються. Тримають так - щоб душа не зачерствіла.
"Тут у місцевих взяли пару банок консервів, їм дали гроші - вони не хотіли брати. Маленькі були. Хліб, морква, капуста, що нам - те і їм", - розповідає Володимир, військовослужбовець ЗСУ.
Це суто по українськи - навіть на війні займатися господарством. Володимир з Житомирщини, показує у копанці сріблястих карасів. Самі зробили дві заводі з відтоки місцевої річки Луганки. Рибу поки що їсти не збираються - спостерігають, - кажуть, допомагає психологічно відпочити після бою.
"Перший раз купили, але вони туди втекли. А потім пішли на водосховище, наловили і запустили. Відразу до душі, якось треба від цього відходити, чи як там, от вийшов - подивився", - розповідає Володимир, військовослужбовець ЗСУ.
Поруч - донбасівець Роман. Готується до наступного нічного бою. Він не сумнівається - це чергова провокація російських окупантів.
"Ближе к вечеру мы закинем ленту сюда. Вдруг начнется эта местная беда - закинем ленту, перезарядил и готово", - зазначив Роман, військовослужбовець ЗСУ.
по теме
До Дніпра доправили поранених на Донбасі військовослужбовців
7 червня вони потрапили під ворожий обстріл у Новолуганському Донецької області. Двоє з них, у тяжкому стані знаходяться в реанімації
На Донбасі не вщухають ворожі обстріли
Поки в Мінську вкотре шукають компроміс, тут - на фронті - загострення. Проте, лінія фронту незмінна - ворог не просунувся ні на метр
Застосування артилерії під Новолуганським: Росія втратила контроль над бойовиками - Володимир Зеленський
Глава держави наголосив, що Збройні сили України на агресивні дії ворога відповідатимуть рішуче та відповідно до ситуації
На Світлодарській дузі поновилися ворожі провокації
До окупованого Дебальцевого менш ніж 10 кілометрів. Будівельною технікою тут працювати небезпечно, але військовослужбовці часу не гають
На Донбасі загинули військовослужбовці
Бойовики атакували українські підрозділи у районі Новолуганського із застосуванням артилерії