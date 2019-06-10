Списки кандидатів, нові програми та готовий план дій. Одразу три партії сьогодні провели з'їзди, на яких визначились, із чим йтимуть на вибори до Верховної Ради.

Усі подробиці - в матеріалі.

24 з'їзд партії "Батьківщина". Перший номер у списку - лідер політсили Юлія Тимошенко. Далі - очільник партії "Основа" Сергій Тарута, за ним - голова партії "Справедливість" Валентин Наливайченко. Та двоє нардепів від "Батьківщини" Сергій Соболєв і Олена Кондратюк. Програма партії - незмінна - новий курс України. Лідер партії Юлія Тимошенко пропонує його і як коаліційну угоду.

"Наша команда налаштована в новому парламенті іти в сильну коаліцію з новим президентом, з іншими демократичними проєвропейськими силами. Більш того, ми в новій коаліції готові запропонувати дуже сильний план, а головне зробити так, щоб цей план став реальністю. Ми хочемо запропонувати новий курс України. І створити не просто коаліцію, а назвати, наприклад, її коаліцію дій, - не змін, не обіцянок, не мрій, а коаліція дій! І запропонувати щоб новий курс України, який ми разом з вами розробили щоб він став коаліційною угодою нової коаліції дій.

В перші 100 днів люди будуть відчувати результат щоденно - ось наша мета. Я думаю, що ми зможемо показати результат вже в перші 100 днів.

Зведення до мінімуму корупції, тому що ми плануємо невідкладно прийняти новий Податковий Кодекс, в якому ми не просто змінимо всю систему оподаткування і закриємо всю тіньову економіку раз і назавжди.

Ми зробимо все, щоб за ці 100 днів у нас розпочалась масштабна перебудова грошово-кредитної політики, ми покладемо край кредитам по 20% річних, недоступності кредитів для нашої економіки і для наших підприємців". - заявила Юлія Тимошенко, голова партії "Батьківщина".

Програму нового курсу підтримують і інші політики. Валентин Наливайченко і Сергій Тарута кажуть - приєднатися до "Батьківщини" вирішили, щоб втілити в життя новий курс держави.

"Я знаю, що коли треба було ціною, навіть посад, життя, кар'єри - зупиняти корупціонерів, так було, так діяла Юлія Тимошенко, так діяла ціла команда "Батьківщини", саме тому була подолана контрабанда. Не боролися з нею, а вона зупинена за прем'єрства Юлії Тимошенко. Не було офшорів у можновладців, саме тоді підвищувались зарплати пенсії і соціальні стандарти. Та тому що боротися за Україну - означає не красти і не давати красти іншим у владі", - наголосив Валентин Наливайченко, лідер партії "Справедливість".

"Зараз багато команд, політичних партій будуть приймати участь в цих парламентських виборах і я хочу сказати, чим наша команда відрізняються від інших: в тому, що в нас є ноу-хау. Ноу-хау в тому, що ми знаємо, що робити, як робити і є команда для того щоб це робити", - заявив Сергій Тарута, народний депутат, голова партії "Основа".

Список політичної партії "Громадянська позиція" очолив Анатолій Гриценко, - таке рішення ухвалили на з'їзді політсили. Участь у виборах до парламенту в команді Гриценка візьмуть також лідер "Народного контролю" Дмитро Добродомов, очільник партії "Рідна країна" Микола Томенко та голова "Європейської партії України" Микола Катеринчук. Вони об'єдналися, аби підтримати європейський курс України, провести дієву судову й антикорупційну реформу.

Ключовим також залишається питання досягнення миру і закінчення війни.

"Лише 5 людей, які були раніше депутатами. Лише двоє, які працювали раніше в уряді. Всі решта - люди, які ще не були на цьому рівні влади, але ті які були - всі витримали іспит і на спокусу і на компетентність. Нам дуже важливо, щоб нова влада була оновлена. Дуже важливо, щоб прийшла компетентність, мораль, патріотизм. І наша фракція, якщо хочете, вона буде запорукою того, що ніхто не здасть інтереси України Росії", - заявив Анатолій Гриценко, лідер партії "Громадянська позиція".

Список кандидатів та програму для парламентських виборів представили і в Радикальній партії під час 24 з'їзду. Розпочали з молитви. Передусім, із промовою виступив незмінний лідер політсили Олег Ляшко.

"Що ви хочете від президента, в якого нема серед пріоритетів: подолання бідності, відновлення економіки, відновлення миру? Немає ні однієї людини в Україні, яка б не хотіла миру. Кожен з нас хоче миру. Але якого миру? Справедливого миру. Повернення територій, відновлення закону, відновлення миру, а не стати на коліна - капітулювати і робити те, що забажає Путін.

Ми йдемо до парламенту, щоб зупинити це. Не дати владі привезти Україну до поразки, до капітуляції, до зради, до приниження. Команда Ляшка у парламенті - це українська команда, яка не дасть московського реваншу, не дасть знищити українську мову, українську землю, українську конституцію, і українську незалежність.

Моя команда - це команда, де кожна людина, яка прийшла і може реалізувати, добитися без "блата", без волохатої руки, без "золотої ложки" у роті, а тільки завдяки своїм зусиллям, своїй боротьбі і своїй наполегливості. Кожен з вас може стати народним депутатом, кожен з вас у команді Ляшка може добитися найвищих висот, якщо ви віритиме в себе, вірите в команду, ніколи не опускатимете руки і боротися, боротися й боротися. Іншого шляху перемагати - немає. Перемагає не, той хто сильний, а той, хто вірить у себе й бореться", - заявив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".

Серед пріоритетних завдань політичної команди - і розвиток агропромислового сектору.

"Команда "Радикальної партії" йде до парламенту для того, щоб не дати продати українську землю, для того, щоб розвинути агропереробку і не сировину продавати за кордон, а готову продукцію. Створити для цього комплекс умов для розвитку фермерства, здешевлення кредитів, розвитку кооперації", - заявив Віктор Галасюк, кандидат у народні депутати від "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Список кандидатів у народні депутати очолив Олег Ляшко. Він назвав іще 40 прізвищ, які увійшли до виборчого списку. Серед них - юристи, економісти, лікарі, спортсмени і представники інших професій майже з усіх областей України.