У Києві сьогодні покажуть оперу GAZ, над якою працювали українські та зарубіжні митці. Після прем'єри в Україні, її покажуть у Відні та у США. Як готувалися до виступу та чим надихалися творці - розповість Гліб Гаврилов.

Прорахувати все до дрібниць і відпрацювати кожний елемент. Репетиція колективу схожа на спортивне тренування. У підготовці до опери залучені всі - режисери, композитори, десятки артистів і музикантів.

При створенні опери, розповідають її творці, надихались театральною постановкою "Ґаз" Леся Курбаса. Її майже 100 років тому режисер театру "Березіль" поставив за однойменним твором німецького драматурга Ґеорга Кайзера.

Для сучасних митців це й стало головним завданням - відродити дух українського авангарду 20 років і показати глядачеві одну з футуристичних історій.

"У нас немає конкретних персонажів або імен, але всі ми, всі ми люди, які потрапили під вплив технічного прогресу, я б так сказала і він нас заполонив", - говорить Анна Кірш, учасниця оперного колективу

GAZ - це суспільство майбутнього з безліччю проблем. Аби вирішити їх, потрібні кардинальні зміни. Кардинально до переспіву опери поставилися і митці - електронна музика переплітається з класичним оркестром.

"У нас опера, а це таке більш метафоричне дійство, але конешно сама тема газу і цієї футуристичної фабрики воно підіймає і певні екологічні питання і проблеми, які зараз актуальні, і суспільно-толітичні проблеми, які стосуються в принципі суспільства і його існування в постіндустріальну історію і персональні теж проблеми, тобто є дуже багато рівнів інтерпретації", - говорить Ілля Разумейко, композитор.

Робота над оперою тривала майже рік. Творці постійно видозмінювали дійство, а за останні 2 місяці провели 240 годин репетицій. І навіть попри творчі суперечки, працювати над проектом не припиняли.

"Ребята придумывают материал и видоизменяют его прямо на ходу, бывает даже задействуют мысли музыкантов и мы можем что-то предложить, ребята на это реагируют и мы вносим коррективы прямо во время репетиции. Мы создаем больше образов, вызываем у зрителя какие-то яркие впечатления тем, что происходит", - говорить Айк Єґіян, музикант-ударник.

Показом в Україні митці не обмежаться. На вересень уже запланували виступ у Відні, а наступного року GAZ поїде за океан.