Приметы на 12 мюня: что нельзя делать [ Редактировать ]
12 июня змеи выползали из своих зимних укрытий-нор. Наши предки верили, что если в этот день змея укусит человека, то вылечить его будет чрезвычайно сложно. Поэтому по лугам и лесам нельзя было ходить.
Наши предки верили, что змеи могли и помочь вылечить определенные болезни: вытопленное сало из убитой змеи являлось целительным средством против рожистых воспалений, а змеиную шкурку прикладывали к больному, пораженному нарывами тела. Жиром жареной змеи лечили нагноения глаз.
12 июня сажали бобы, которые заранее вымачивали в озимой воде (о такой воде старушки беспокоились еще в марте). Во время посадки говорили заговоры, нацеленные на урожайность.
В православном календаре отмечают именины Исаакия.
Основные приметы:
- Закричала сова – к холоду.
- Утром нет росы – ночью дождик польет.
- Золотистые чистые или бледно-розовые закат и восход – погода останется хорошей.
- Когда бобы цветут – с хлебом тяжело, но когда мак в цвету – уже легче.
- Шмели беспокоятся – быть дождю.
- Утки во время дождика не спрятались, а вытянули шеи и задрали головы вверх – ненастье затянется.
- В зените небо ясное в просветах – к улучшению погоды.
- Поздним вечером кузнечик затрещал – к погожему деньку.
- Ночная фиалка в солнечную погоду закрыла цветы и согнула стебли – выпадут осадки.
- Обильное цветение шиповника сулит злую зиму.
Сон с 11 на 12 июня вещий. Исполнится он через неделю. Сновидение, увиденное днем 12 июня, ничего хорошего не сулит.
Узнайте также, что нужно святить на Троицу в церкви.
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