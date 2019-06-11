12 июня змеи выползали из своих зимних укрытий-нор. Наши предки верили, что если в этот день змея укусит человека, то вылечить его будет чрезвычайно сложно. Поэтому по лугам и лесам нельзя было ходить.

Наши предки верили, что змеи могли и помочь вылечить определенные болезни: вытопленное сало из убитой змеи являлось целительным средством против рожистых воспалений, а змеиную шкурку прикладывали к больному, пораженному нарывами тела. Жиром жареной змеи лечили нагноения глаз.

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12 июня сажали бобы, которые заранее вымачивали в озимой воде (о такой воде старушки беспокоились еще в марте). Во время посадки говорили заговоры, нацеленные на урожайность.

В православном календаре отмечают именины Исаакия.

Основные приметы:

Закричала сова – к холоду.

Утром нет росы – ночью дождик польет.

Золотистые чистые или бледно-розовые закат и восход – погода останется хорошей.

Когда бобы цветут – с хлебом тяжело, но когда мак в цвету – уже легче.

Шмели беспокоятся – быть дождю.

Утки во время дождика не спрятались, а вытянули шеи и задрали головы вверх – ненастье затянется.

В зените небо ясное в просветах – к улучшению погоды.

Поздним вечером кузнечик затрещал – к погожему деньку.

Ночная фиалка в солнечную погоду закрыла цветы и согнула стебли – выпадут осадки.

Обильное цветение шиповника сулит злую зиму.

Сон с 11 на 12 июня вещий. Исполнится он через неделю. Сновидение, увиденное днем 12 июня, ничего хорошего не сулит.

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