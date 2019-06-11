Україна пояснила суду в Гаазі - як саме Росія порушує конвенцію з морського права. Там, нагадаємо, напередодні почався черговий раунд слухань з цього питання.

Які аргументи висунула українська сторона - розкаже Олена Абрамович.

Росія протиправно збудувала міст через Керченську протоку, яка є міжнародною, і тепер блокує судноплавство. А ще виловлює рибу і видобуває газ на морських територіях, які належать Україні - такі факти навела представниця нашої країни у суді в Гаазі заступниця глави МЗС Олена Зеркаль.

"Починаючи з весни 2014 року Росія викрала вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. Вона намагалася позбавити ліцензій на вироблення електроенергії, що були належним чином видані органами влади України, і видавала власні ліцензії російським компаніям. Росія навіть відібрала у нас цінні сучасні мобільні бурові установки", - заявила Олена Зеркаль, представниця України в суді, заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції

Більше того, Росія спорудила надто низький міст через Керченську протоку. І великі морські лайнери тепер не можуть пройти до важливих українських портів Маріуполя та Бердянська, - зазначила Зеркаль.

Заступниця глави МЗС додала: суд має розуміти, що суверенітет України над Кримом визнає світове співтовариство.

"Незаконні дії не можуть мати законних наслідків. Аргумент Росії - безпідставний. Він ґрунтується на смішному уявленні, що Крим став незалежним і одразу ж приєднався до Росії. Російська федерація не навела жодного прикладу держави, яка б визнала Крим, протягом кількох годин після так званого "набуття ним незалежності", - наголосила Олена Зеркаль, представниця України в суді, заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції.

Тож суд має усі підстави, аби розглядати цю справу відповідно до Міжнародної конвенції з морського права, - підсумувала Зеркаль.

Саме на відсутності юрисдикції суду і наполягала російська сторона під час виступу напередодні.

На підготовку відповідей та чергових аргументів Росія тепер має півтори доби. У четвер та п'ятницю суд продовжить слухання у цій справі.