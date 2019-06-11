У Будапешті з Дунаю підняли затонулий прогулянковий човен "Русалка". З уламків катера рятувальники вилучили тіла ще чотирьох загиблих. Вони, попередньо, належать угорському капітану судна та трьом пасажирам - південнокорейським туристам.

Нагадаємо, прогулянковий човен "Русалка" затонув 29 травня. Тоді у нього врізався більший за розмірами річковий катер. Внаслідок аварії, загинули 28 людей, 7 пасажирів - врятували.

І про інші надзвичайні події у світі - дивіться далі в нашому короткому огляді.

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Нашестя саранчі завдало рекордних збитків італійському острову Сардинія. Мільйони комах винищили 2 тисячі гектарів посівів і пасовищ, і атакують навіть житлові будинки. Їхню появу пов'язують з глобальним потеплінням. Це найбільша навала шкідників на острів за останні 60 років.

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Вулкан Синабунг прокинувся на острові Суматра, в Індонезії. Стовп попелу та диму здійнявся майже на 7 кілометрів. Влада країни закликала місцевих жителів і туристів уникати 5-кілометрової зони навколо вогняної гори. Синабунг - один із найактивніших вулканів Індонезії. У 2014 році внаслідок його виверження - понад десять людей загинули, тисячі - мусили залишити свої домівки.

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Південна Каліфорнія у вогні. Пожежа випалила близько 40 гектарів трави та чагарників уздовж річки Санта-Клара. Через стихійне лихо довелося евакуювати два парки розваг. Дев'ятьох людей шпиталізували із симптомами отруєння газом та опіками. Наразі пожежники зупинили просування вогню, натомість - утворилися ще два осередки займання. Вогнеборці поки що не змогли узяти їх під повний контроль.

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У Польщі синоптики фіксують аномальну спеку. На всій території країни оголосили попередження другого рівня. Вдень стовпчик може сягати позначки у 33-35 градусів вище нуля, вночі 17-20. Місцевим мешканцям радять на перебувати на відкритому сонці з 11 до 16 години, пити багато води та берегтися від прямих сонячних променів.