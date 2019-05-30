Новая редакция украинского правописания: когда заработает [ Редактировать ]
В понедельник, 3 июня 2019 года финальный текст новой редакции украинского правописания будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.
"С этого момента (3 июня - ред.) рекомендовано применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи", - сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.
Напомним, в среду, 22 мая, Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию украинского провописания.
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