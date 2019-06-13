Латвія заборонить використовувати уніформи СРСР та нацистської Німеччини [ Редактировать ]
Латвія заборонить використовувати уніформи збройних сил колишнього СРСР та нацистської Німеччини.
Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті Сейму країни. Зокрема, латвійські законодавці не дозволять носіння таких одностроїв під час мітингів, маршів та пікетів.
Крім того, табу торкнеться й окремих елементів аксесуарів, прапорів, гімнів та символіки, які асоціюються з репресивними організаціями СРСР та Третього Рейху. Очікується, що заборона набуде чинності з 1-го січня наступного року.
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