Ученые пришли к выводу, что одна из главных причин возникновения депрессии - плохое питание. Согласно исследованиям, неправильное питание плохо влияет на выработку организмом серотонина и эндорфина, что и влечет за собой возникновение депрессии. Интернет-журнал Factinteres рассказывает о 10 продуктах, которые однозначно улучшат состояние человека в депрессии.

Цельные злаки и крупы

Усилить выработку серотонина помогают цельные злаки и крупы. В них достаточно много клетчатки, которая и способствует выработке серотонина. Попробуйте включить в свой рацион коричневый рис, овсянку или цельнозерновые макароны.

Молочные продукты

В молочных продуктах содержатся вещества, которые помогут организму справиться с депрессией. Среди них стоит отметить кальций, витамин D и белок. Некоторые молочные продукты помимо этих веществ содержат еще и полезные пептиды, которые помогают нам расслабиться и вызывают чувство удовлетворенности.



Рекомендуется употреблять легкие сыры, йогурты и качественное молоко. Перед покупкой молочного продукта внимательно ознакомьтесь с составом и сроком годности.

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Лосось

Наверное уже каждый знает, почему лосось является крайне полезным продуктом. Да, это омега-3 жирные кислоты. Именно благодаря жирным кислотам наш мозг начинает вырабатывать серотонин, который и подавляет депрессию. Помимо лосося можно употреблять скумбрию и добавить в рацион тунец.

Куркума

Бытует мнение, что куркума является весьма "оптимистичной" специей. Что ж, депрессия - это лучший вариант это проверить. Если попытаться объяснить действие куркумы, то она обладает противовоспалительным эффектом, что и помогает избавиться от депрессии.

Грецкие орехи

Для улучшения работы мозга рекомендуется употреблять грецкие орехи. Более того, после употребления грецких орехов, мозга начинает вырабатывать больше серотонина, что и избавляет нас от депрессии. Также грецкие орехи положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

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Томаты черри

В томатах черри содержится антиоксидант ликопин, который отвечает за наше настроение. Стоит отметить, что в приготовленных томатах черри ликопина содержится больше, чем в свежих. Достаточно весомый повод, чтобы что-то приготовить.

Спаржа

Еще одним веществом, которое помогает избавиться от депрессии является фолиевая кислота. Чтобы восполнить ее запасы, рекомендуется употреблять спаржу. Помимо фолиевой кислоты в спарже содержится триптофан, который способствует выработке серотонина, что и поможет избавиться от плохого настроения.

Индейка

Мясо индейки славится тем, что в нем мало жира и много белка. В добавок к этому мясо индейки богато триптофаном. Таким образом, вы снижаете риск ожирения и способствуете улучшению настроения.

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Горький шоколад

Достаточно устоявшееся мнение, что горький шоколад улучшает настроение. Это действительно так. Дело в том, что в горьком шоколаде наибольшее количество какао, которое улучшает выработку серотонина, фенилэтиламина и дофамина. Именно эти вещества оказывают мощный удар по вашей депрессии.

Бананы

Если ваша депрессия сопровождается агрессией, раздражительностью и повышенным стрессом, то возможно вашему организму не хватает витаминов группы B. Восполнить их в кратчайшие сроки помогают именно бананы. К тому же, бананы богаты калием, который укрепляет нервную систему.

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