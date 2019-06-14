На півдні Одещини випробували реактивну систему "Вільха" [ Редактировать ]
Модернізовані ракети реактивної системи "Вільха" - випробували на півдні Одещини. Це цілком українська розробка. Боєприпас має вищу точність, і тепер простіше коригувати траєкторію польоту - запевняють військові.
Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що найближчим часом озброєння надійде до Збройних Сил. У Міноборони планують до кінця року завершити випробування крилатої ракети "Нептун".
по теме
На Донбасі не вщухають ворожі обстріли
Поки в Мінську вкотре шукають компроміс, тут - на фронті - загострення. Проте, лінія фронту незмінна - ворог не просунувся ні на метр
Біля Мар'їнки знайшли схрон з боєприпасами
Вибухівку та боєприпаси знайшли прикордонники у жителя Донеччини. Схованку чоловік облаштував у приватному будинку, в одному із селищ Мар'їнського району.
Житель Донеччини зберігав вибухівку та боєприпаси вдома
Вибухівку та боєприпаси знайшли прикордонники у жителя Донеччини. Схованку чоловік облаштував у приватному будинку, в одному із селищ Мар'їнського району
Бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю
Внаслідок ворожих обстрілів, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення
У Мар'їнці під час обстрілу поранило дитину
Внаслідок ранкового мінометного обстрілу Мар'їнки постраждали четверо громадян однієї родини, серед них 9-річна дитина. Про це повідомили у поліції. Загалом, кількість ворожих обстрілів на сході країни щодня зростає