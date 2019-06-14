У Кривому Розі невідомі напали на громадську приймальню політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Близько 11 ранку у приміщення увірвалося 20 молодиків у балаклавах. З порогу почали все трощити та розмальовувати стіни. Коли невідомим намагалися завадити працівники приймальні в хід пішли кулаки. На охоронця одразу накинулося 4 чоловіків. Його повалили на землю і почали бити. Травм отримали і жінки, які пішли обороняти свого колегу. У однієї жінки садна та можливо перелам правої руки. За словами постраждалих, погром і бійня тривала кілька хвилин. В мить розбійники зібралися і втекли. У громадській приймальні розбита оргтехніка, меблі, розмальовані стіни. Зараз нападників розшукує поліція.

"Их ничего не интересовало. Они кричали сепаратисті, чемодан, вокзал, Росия. Мы пытались обьяснить, вы что будете женщин драться. Нас никто не слышал", - говорить Яна Шермук, працівниця громадської приймальні криворізького осередку політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Была часть людей, большая половина ребят, которая была в футболках с надписью национальный корпус. Вот что мы можем увидеть, от кого эти ребята, кто эти ребята, что они хотели этим сказать показать я не могу сказать. Ихнюю психологию мне тяжело понять на самом деле. Ребята молодые, им бы работать и страну поднимать. И решать глобальные вопросы. У них была задача показать что мы находимся здесь наверное и вот так вот мы к вам относимся. У меня есть мнение, что все видели какой был рейтин у нашего кондидата. Особенно в Кривом Роге где нынешний президент победил полностью. То сейчас парламенские я думаю, что это очень сильно с этим связано", - говорить Вадим Виншель, керівник Криворізького міського осередку політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".