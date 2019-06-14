В Китае в городе Ухань произошел жуткий медикаментозный случай. Хирурги оперировали женщину и извлекли из ее желчного пузыря несколько тысяч камней, сообщает Daily Mail.



Известно, что 54-летняя женщина обратилась за медицинской помощью с жалобой на боль в области живота. Она рассказала, что семь лет назад уже оказывалась на больничной койке из-за острых болей в животе, и тогда врачи обнаружили у нее несколько камней в желчном пузыре. Однако оперировать тогда пациентку не стали из-за высокого давления, которое держалось у нее.

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В этот раз врачи также подтвердили, что проблемы с самочувствием у жительницы Китая связан с камнями в желчном пузыре. Но, как оказалось, за несколько лет их количество в организме многократно возросло. После проведенной пациентке операции хирурги извлекли из ее организма 7,8 тысяч камней. По словам директора больницы Шэнь Чжанъи, в которой оперировали пациентку, медики учреждения столкнулись с таким большим количеством камней впервые. Специалист добавил: удивительным является и то, что у пациентки камни не вызвали опасных для жизни осложнений. Врач рассказал, что они могли попасть в желчный проток, и это привело бы к желтухе или острому панкреатиту.



Помимо того, специалисты объяснили, что камни появились в желчном пузыре их пациентки в непосредственной связи с ее пищевыми привычками. Выяснилось, что женщина не любила завтракать, регулярно пропускала утренние приемы пищи и пила крайне мало воды.

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