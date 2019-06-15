Четверо людей загинуло внаслідок смертельного ДТП в столиці. Близько 8 ранку водій автомобіля "Шевроле" виїхав на смугу зустрічного руху. Там лоб у лоб зіткнувся зі "Шкодою". "Шевроле" не витримало удару, машину буквально пошматувало на частини.

Троє пасажирів та ймовірний винуватець ДТП загинули на місці. Ще одну жінку, пасажирку "Шевроле" вдалося врятувати. Зараз вона в лікарні. Госпіталізовано також і водія "Шкоди". Чому водій виїхав на зустрічну смугу зараз з'ясовують правоохоронці. хрип

"Зараз правоохоронці для розслідування та об'єктивного встановлення всіх обставин автопригоди з'ясовують всі причини обставини та механізм цієї автопригоди і зараз також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження зараз слідчі скажімо так не надають інформацію щодо причин", - говорить Яна Нерош, заступника начальника відділу комунікації ГУНП у м. Києві.