В Украине согласно новому проекту КЗоТу могут ввести обеденный перерыв длительностью до 4 часов для тех, кто работает в тяжелых условиях (например, на жаре).

Об этом говорится в зарегистрированном в Раде проекта КЗоТу.

Такая система будет длиться у всех по-разному. Длинный перерыв должны прописать в трудовом договоре. Проект зарегистрировали еще несколько лет назад, однако за это время его удалось принять только в первом чтении. В правительстве заявили, что документ рассмотрят в Раде осенью 2018-го. Однако после этого активизировались профсоюзы, которые потребовали пересмотреть перечень причин для увольнения и увеличение продолжительности рабочего дня.

Однако, новый КЗоТ украинским парламентариям рано или поздно придется принять. Действующий кодекс утвердили еще в 1971-м. За это время изменились подходы к трудоустройству и требования к рабочим. Кроме того, в рамках европейской ассоциации Украина должна внедрить в национальное законодательство международные нормы, которые в том числе касаются и законов о труде.

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