В Україні відзначають Зелені свята. Вони мають дохристиянську історію і символізують прихід літа. Римляни називали їх русалії, а стародавні греки святом квітів. Тисячолітня традиція збереглася і в Україні. Більше про давні народні обряди розкаже Гліб Гаврилов.

Вбираються в зелені вінки та йдуть до кожної хати під спів обрядових пісень - саме так у Пирогові відзначають Зелені свята. Учасники народних колективів у автентичному вбранні. Розповідають - приїхали, щоб поділитися давніми традиціями. У кожної пісні своя символіка.

"Символізують оте наше давні такі звідти із глибини віків, отакі тужливі такі, як життя було, як жили, як плакали. Є українські пісні більш сучасніші, які прославляють нашу Україну, є про кохання, даже про діток, про все у нас є", - говорить Олена Шевчук, учасниця співочого колективу.

З давніх-давен в Україні зелені свята знаменували прихід літа. Селяни звершували обряди, щоб весь рік у господарстві був добрий урожай, а сім'я жила в злагоді. У ці дні обов'язково згадували й померлих родичів.

"Це дуже важливе свято для християн, одне з найбільших свят і також одне з найбільш народних свят, тому що до цього свята прибирали хату, вішали рушники, кликали гостей,, а також на столі залишали страви для померлих. Не можна було ходити в поле до річки, тому що вірили, що русалки залоскочуть, затягнуть у воду і не можна було працювати у четвер, тому що треба було поважати цих русалок", - говорить Людмила Костенко, етнолог.

Анастасія досліджує українську культуру та побут. Каже, цьогоріч, окрім народних співів та гулянь, відтворили один з дуже давніх українських обрядів.

"Ми відтворювали обряд тополі, це коли обирали найкращу дівчину наряджали її саме в листя тополі. Цей обряд був дуже поширений на київщині і полтавщині. Водили її від хати до хати, таким чином бажаючи добра, злагои, достатку і гарного врожаю саме на цей рік", - говорить Анастасія Колодюк, фольклорист, співорганізатор святкування.

А ще, за народною прикметою, щоб упродовж року вас супроводжувала вдача, на Зелені свята не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.