Дідуля пройшов по канату у 69 років [ Редактировать ]
Чудеса спритності в 69. Знаний канатоходець Філіпп Петі порадував шанувальників віртуозним виступом. Це сталося на ювілеї арт-центру в Коннектикуті.
За словами артиста, щоб і в поважному віці приголомшувати глядачів видовищними трюками, щодня тренується по кілька годин. І щоразу, як уперше, хвилюється перед виступом.
Каскадер прославився ще 45 років тому, коли пройшов по линві, натягнутій між вежами-близнюками у Нью-Йорку.
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