Бійці продовжують звільняти територію Донбасу від вибухонебезпечних предметів [ Редактировать ]
Звільняти територію Донбасу від вибухонебезпечних предметів продовжують українські армійці. Зокрема, в межах контрольних пунктів в'їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.
Упродовж останнього тижня вибухотехнічні підрозділи Об'єднаних сил понад шість десятків разів залучали для проведення робіт із розмінування небезпечних районів. Загалом обстежили понад 50 гектарів, вилучили та знешкодили 900 боєприпасів, що залишилися після ворожих артилерійських обстрілів. Крім того, надзвичайники продовжують аварійно-відновлювальні роботи в Мар'їнці, Красногорівці та Бердянському.
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