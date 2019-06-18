У Лос-Анджелесі викрали статую Мерлін Монро. Вона була розташована на альтанці поруч з монументами інших видатних жінок. До поліцейського відділку зателефонував очевидець.

Він розповів, що бачив, як двоє чоловіків спиляли статую і втекли з нею. Наразі викрадачів Монро розшукують копи. Їм загрожує штраф до 7 тисяч доларів.