У Лос-Анджелесі викрали статую Мерлін Монро [ Редактировать ]
У Лос-Анджелесі викрали статую Мерлін Монро. Вона була розташована на альтанці поруч з монументами інших видатних жінок. До поліцейського відділку зателефонував очевидець.
Він розповів, що бачив, як двоє чоловіків спиляли статую і втекли з нею. Наразі викрадачів Монро розшукують копи. Їм загрожує штраф до 7 тисяч доларів.
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