Євросоюз - єдиний у питанні продовження санкцій проти Москви через агресію на Донбасі та анексію Криму. У цьому президента України на зустрічі в Берліні запевнила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Чергове продовження економічних обмежень проти Росії через невиконання нею Мінських угод лідери ЄС мають розглянути на саміті 20 червня. У грудні Євросоюз подовжив антиросійські санкції до 31 липня цього року.

"Щодо санкцій, ми не говорили про посилення. Йшлося про продовження. І дуже добре, що Євросоюз у цьому питанні єдиний. Допоки в Мінському процесі не буде помітний прогрес, санкції проти Росії не можуть бути скасовані. Щодо обмежень, запроваджених після анексії Криму - вони діятимуть, доки Крим не повернеться до складу України", - наголосила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.